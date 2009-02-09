В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи»
Проект объединил несколько кафе и магазинов здорового питания
В Москве открылся вегетарианский фуд-корт «Брокколи» Проект объединил несколько кафе и магазинов здорового питания
Киш с фетой и брокколи Этот пирог покорил сердца и желудки моих друзей и знакомых. Встречайте, киш с фетой и брокколи!
Киш с фетой и брокколи Этот пирог покорил сердца и желудки моих друзей и знакомых. Встречайте, киш с фетой и брокколи!
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).
Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).
Цветная капуста в сливочном соусе На улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно и то, и другое запеченное в сливочном соусе.
Цветная капуста в сливочном соусе На улице осень, в овощных лавках изобилие свежих овощей и фруктов, хочется чего- нибудь вкусного, легкого и полезного. Для меня это цветная капуста или брокколи, а можно и то, и другое запеченное в сливочном соусе.
Суп-пюре из брокколи Пока у меня на плите варится супчик,и тем самым появилась свободная минутка,решила поделиться с вами этим простым и вкусным рецептом.
Суп-пюре из брокколи Пока у меня на плите варится супчик,и тем самым появилась свободная минутка,решила поделиться с вами этим простым и вкусным рецептом.
Такая нежная брокколи! Я обожаю брокколи, если бы не. если бы не. В общем, только ей бы и питалась! Она хороша в любом виде, разве что не в сыром (хотя в интернете пишут, что и так круто. Признаюсь: не пробовала ее свежей и сырой. а замороженная что-то не очень мне)) А вот на пару - это да! Особенно для девочек, вечно сидящих на диете. Употребляя брокколи я испытываю самые невероятные ощущения, она такая...