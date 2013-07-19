Как это работает
Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынкеВ последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.
Как это работает
Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке В последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.
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Видеосервис Coub привлёк $1 млн на международное развитие
За год стартап вышел на посещаемость в 9 млн уникальных пользователей в месяц, которые создают по 1 000 коубов в день
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