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Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке
Как это работает
Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынкеВ последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.
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Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке
Как это работает

Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке В последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.

Новости

Видеосервис Coub привлёк $1 млн на международное развитие

За год стартап вышел на посещаемость в 9 млн уникальных пользователей в месяц, которые создают по 1 000 коубов в день

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Новости

Видеосервис Coub привлёк $1 млн на международное развитие За год стартап вышел на посещаемость в 9 млн уникальных пользователей в месяц, которые создают по 1 000 коубов в день