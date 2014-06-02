Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood
На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья
Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья
8 баров, открывшихся за год в Москве Бары The Box, «Московский», Drink Your Seoul, «Никуда не едем», Bruce Lee, «Фаренгейт», Bar is и #Lol — The Village подводит итоги года и вспоминает стоящие места, открывшиеся в 2014 году
8 баров, открывшихся за год в Москве Бары The Box, «Московский», Drink Your Seoul, «Никуда не едем», Bruce Lee, «Фаренгейт», Bar is и #Lol — The Village подводит итоги года и вспоминает стоящие места, открывшиеся в 2014 году
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку