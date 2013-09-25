Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве The Village решил найти блюда интересных и редких кухонь, которые можно попробовать в Москве, и сегодня исследует смесь креольской и каджунской кухонь родом из Нового Орлеана, штат Луизиана.