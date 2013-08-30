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Новости

Сколько россияне потратили на ставки в 2018 году

С 2017 года букмекерский рынок вырос на 70 %

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Новости

Сколько россияне потратили на ставки в 2018 году С 2017 года букмекерский рынок вырос на 70 %

Новости

Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов» 

Поставить можно на будущего правителя Семи королевств или первого персонажа, который погибнет в новом сезоне

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Новости

Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»  Поставить можно на будущего правителя Семи королевств или первого персонажа, который погибнет в новом сезоне

Новости

Компания-оператор телеканала «Матч ТВ» может создать букмекерский сервис

Фирма регистрирует бренды «МатчСтавка» и «Match! Stavka»

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Новости

Компания-оператор телеканала «Матч ТВ» может создать букмекерский сервис Фирма регистрирует бренды «МатчСтавка» и «Match! Stavka»

Новости

Продажа KFC, сбои в работе онлайн-кинотеатра ivi и запуск приложения от букмекера Bwin в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Продажа KFC, сбои в работе онлайн-кинотеатра ivi и запуск приложения от букмекера Bwin в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Создать в России национальный тотализатор

Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство

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Новости

Создать в России национальный тотализатор Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство

Новости

Налоги для онлайн-букмекеров в России хотят увеличить в 100 раз

Участники рынка готовы отдавать государству на два порядка больше денег

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Новости

Налоги для онлайн-букмекеров в России хотят увеличить в 100 раз Участники рынка готовы отдавать государству на два порядка больше денег

Новости

«Яндекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу букмекеров

Объявления попали в систему из-за ошибки модерации

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Новости

«Яндекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу букмекеров Объявления попали в систему из-за ошибки модерации

Цифра дня

$911 выиграл болельщик, предугадавший укус Суареса

Его ставка с коэффициентом 1/175 всё-таки сработала

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Цифра дня

$911 выиграл болельщик, предугадавший укус Суареса Его ставка с коэффициентом 1/175 всё-таки сработала

Новости

Минфин планирует легализовать онлайн-тотализаторы

Сайты, нарушающие порядок приёма онлайн-ставок, будут блокировать

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Новости

Минфин планирует легализовать онлайн-тотализаторы Сайты, нарушающие порядок приёма онлайн-ставок, будут блокировать

Новости

Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft

Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук

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Новости

Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук