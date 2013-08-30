Сколько россияне потратили на ставки в 2018 году С 2017 года букмекерский рынок вырос на 70 %
Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»
Поставить можно на будущего правителя Семи королевств или первого персонажа, который погибнет в новом сезоне
Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов» Поставить можно на будущего правителя Семи королевств или первого персонажа, который погибнет в новом сезоне
Компания-оператор телеканала «Матч ТВ» может создать букмекерский сервис
Фирма регистрирует бренды «МатчСтавка» и «Match! Stavka»
Компания-оператор телеканала «Матч ТВ» может создать букмекерский сервис Фирма регистрирует бренды «МатчСтавка» и «Match! Stavka»
Продажа KFC, сбои в работе онлайн-кинотеатра ivi и запуск приложения от букмекера Bwin в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа KFC, сбои в работе онлайн-кинотеатра ivi и запуск приложения от букмекера Bwin в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Создать в России национальный тотализатор
Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство
Создать в России национальный тотализатор Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство
Налоги для онлайн-букмекеров в России хотят увеличить в 100 раз
Участники рынка готовы отдавать государству на два порядка больше денег
Налоги для онлайн-букмекеров в России хотят увеличить в 100 раз Участники рынка готовы отдавать государству на два порядка больше денег
«Яндекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу букмекеров
Объявления попали в систему из-за ошибки модерации
«Яндекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу букмекеров Объявления попали в систему из-за ошибки модерации
$911 выиграл болельщик, предугадавший укус Суареса
Его ставка с коэффициентом 1/175 всё-таки сработала
$911 выиграл болельщик, предугадавший укус Суареса Его ставка с коэффициентом 1/175 всё-таки сработала
Минфин планирует легализовать онлайн-тотализаторы
Сайты, нарушающие порядок приёма онлайн-ставок, будут блокировать
Минфин планирует легализовать онлайн-тотализаторы Сайты, нарушающие порядок приёма онлайн-ставок, будут блокировать
Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft
Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук