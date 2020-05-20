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«Ночлежка» запустила консультации для московских бездомных (обновлено)

Пока только по телефону

«Ночлежка» запустила консультации для московских бездомных (обновлено)
Пока только по телефону