BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)
Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис
Глава «Яндекс.Автобусов» покинет проект и запустит сервис по продаже билетов «Атлас»
Михаил Томшинский рассказал, что сервис уже привлек инвестиции
OneTwoTrip с 2018 года начнет продавать билеты на автобусы в Европу
Сейчас компания подбирает поставщиков автобусных билетов
Busfor начал продажу билетов на автобусы между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом
Компания начала продавать билеты на рейсы фирмы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности
Хеллоуин в Facebook, смарт-часы от Armani и кнопка Сбербанка
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Как Busfor меняет автобусный рынок Сервис продажи билетов заманивает пассажиров низкими ценами и Wi-Fi в салоне. The Village узнал об успехах компании