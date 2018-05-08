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Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Алкоголь от Coca-Cola, колонизация Луны и цифровое бессмертие в 2100 году

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Алкоголь от Coca-Cola, колонизация Луны и цифровое бессмертие в 2100 году
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Колонка-шпион от Amazon, летающее такси Uber и Тиньков у Познера

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Колонка-шпион от Amazon, летающее такси Uber и Тиньков у Познера
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Перезапуск Veon, беспилотный шаттл для Apple и школа кодинга от Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Перезапуск Veon, беспилотный шаттл для Apple и школа кодинга от Сбербанка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый робот-акробат, сантехники из Facebook и «малая нобелевка» за карманный коллайдер

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый робот-акробат, сантехники из Facebook и «малая нобелевка» за карманный коллайдер
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первая криптонация, корабль Маска и претензии к Lego

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Первая криптонация, корабль Маска и претензии к Lego
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Угроза Маску, злой Google и индийский мистик Грефа
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шпионящий за прохожими гаджет, Face ID по венам и оживший твиттер Мавроди

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шпионящий за прохожими гаджет, Face ID по венам и оживший твиттер Мавроди
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Невидимый «Биг Мак», робот с мурашками и вредонос Telegrab

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Невидимый «Биг Мак», робот с мурашками и вредонос Telegrab
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент айпада, иск Telegram из-за криптовалюты и допросы в VR

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент айпада, иск Telegram из-за криптовалюты и допросы в VR
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Налог на Amazon», диспетчерская для дронов и гуглеры-пацифисты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Налог на Amazon», диспетчерская для дронов и гуглеры-пацифисты
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Преемник Цукерберга, бумажный пропуск на порносайты и роды в инстаграме

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Преемник Цукерберга, бумажный пропуск на порносайты и роды в инстаграме
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скрытые команды для Siri, кредитка от Apple и сериал Facebook про женский футбол

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скрытые команды для Siri, кредитка от Apple и сериал Facebook про женский футбол
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Всасывающие ногу кроссовки, доходы Apple от игр и стартап по омоложению собак

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Всасывающие ногу кроссовки, доходы Apple от игр и стартап по омоложению собак
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Система офисных пыток, умная переговорка от Microsoft и чокер Tesla на певице Grimes

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Система офисных пыток, умная переговорка от Microsoft и чокер Tesla на певице Grimes
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Чудо-Amazon, Литва против adidas и сенсорные стены

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Чудо-Amazon, Литва против adidas и сенсорные стены
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Битвы дронов, «предупреждение Саурона» в Facebook и цифровые двойники россиян

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Битвы дронов, «предупреждение Саурона» в Facebook и цифровые двойники россиян
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Профессиональный сталкер из Facebook, клон «Клевера» и первый VR-дудл

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Профессиональный сталкер из Facebook, клон «Клевера» и первый VR-дудл
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Борьба с прокрастинацией в Windows, чехлы из разбитых авто и эмоциональная куртка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Борьба с прокрастинацией в Windows, чехлы из разбитых авто и эмоциональная куртка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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