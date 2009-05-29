Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство С утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку).