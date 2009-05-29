В Delicatessen появились обеды
На обед в заведении подают горячие бутерброды, суп и лимонад
«Бутербро» запустили доставку
В районе «Белорусской» и «Цветного бульвара» теперь можно заказать сэндвичи и супы из «Бутербро».
На «Проспекте Вернадского» открылось кафе «The Сэндвич»
Кафе с американскими бутербродами и недорогими салатами открылось на юго-западе Москвы.
В Столешниковом открывается мотокафе «Энтузиаст»
Основатели Clevermoto открывают заведение в Столешниковом переулке.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
В «Новинском пассаже» открылась сэндвичная Clumba Sandwich Создатели кафе «Арт Клумба» открыли в атриуме «Новинского пассажа» небольшое кафе с быстрой едой
Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство С утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку).
Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.