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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Delicatessen появились обеды

На обед в заведении подают горячие бутерброды, суп и лимонад

В Delicatessen появились обеды

«Бутербро» запустили доставку

В районе «Белорусской» и «Цветного бульвара» теперь можно заказать сэндвичи и супы из «Бутербро».

«Бутербро» запустили доставку

На «Проспекте Вернадского» открылось кафе «The Сэндвич»

Кафе с американскими бутербродами и недорогими салатами открылось на юго-западе Москвы.

На «Проспекте Вернадского» открылось кафе «The Сэндвич»

В Столешниковом открывается мотокафе «Энтузиаст»

Основатели Clevermoto открывают заведение в Столешниковом переулке.

В Столешниковом открывается мотокафе «Энтузиаст»

Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро»
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро»

Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро»
Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.

В «Новинском пассаже» открылась сэндвичная Clumba Sandwich Создатели кафе «Арт Клумба» открыли в атриуме «Новинского пассажа» небольшое кафе с быстрой едой

В «Новинском пассаже» открылась сэндвичная Clumba Sandwich

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство С утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку). 

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство

Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Мальтийская пита-минутка