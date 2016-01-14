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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Попал под каток»: Музыканта Гришу Мумрикова отправили в СИЗО и хотят посадить
«Попал под каток»: Музыканта Гришу Мумрикова отправили в СИЗО и хотят посадить За несостоявшуюся акцию, о которой он даже не знал
«Попал под каток»: Музыканта Гришу Мумрикова отправили в СИЗО и хотят посадить

«Попал под каток»: Музыканта Гришу Мумрикова отправили в СИЗО и хотят посадить
За несостоявшуюся акцию, о которой он даже не знал

Сделать из «Бутырки» аналог «Бутылки»

В Мосгордуме предложили превратить СИЗО в досуговый центр по примеру петербургской Новой Голландии

Сделать из «Бутырки» аналог «Бутылки»

ФСИН закроет изоляторы «Бутырка» и «Пресня»

Вместо них построят новое СИЗО за МКАД

ФСИН закроет изоляторы «Бутырка» и «Пресня»

ФСИН решила перенести «Бутырку» из центра Москвы

Об этом заявил начальник столичного управления ведомства Сергей Мороз

ФСИН решила перенести «Бутырку» из центра Москвы

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу

Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу

В Москве хотят открыть клуб для бывших заключённых

Заведение получит название «Владимирский централ»

В Москве хотят открыть клуб для бывших заключённых