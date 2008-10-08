Печенье моей мамы Моя мама печет чудесные торты и делает вкуснейшее безе. Но это я всегда любила, а вот у печенья есть своя история. Мне кажется, что мама любила его за простоту, а мы с братом всегда выпендривались и ни за что его есть не хотели. Но теперь мы выросли, а я открыла для себя какое же это печенье чудесное. А главное легко и быстро ))