Опубликовать этот рецепт я хотел уже давно, но получилось только сегодня, в этот предновогодний вечер. Второй день подряд пеку эти кексы, сейчас iPhone помог заодно добавить к рецепту фотографии, надеюсь, так печь будет проще.

Кекс делается очень быстро, если знать, где что лежит и слегка навострить руки. Он замечательный, сладкий и льется в разные формы, превращаясь то в большую елку-кекс, то в маленькие маффины и кексики. Ингридиентов, использованных в этот раз, достаточно на 24 маленьких кексика, елку, снеговика и еще что-нибудь :)

Нам понадобятся: 4 стакана муки, 2 стакана сахара, 2 стакана тертой моркови, 2,5 стакана растительного масла, 1 стакан измельченных грецких орехов, 1 стакан мелкого изюма, 8 яиц, 4 чайные ложки разрыхлителя, 3 чайные ложки корицы, 2 чайные ложки ванильного сахара, соль (по вкусу).

Сначала мы возьмем большую-большую миску, в которую выльем яйца: их нужно слегка взбить, не обязательно до состояния пены или блендером — можно и простым венчиком. Добавляем в яйца сахар и ванильный сахар, все это взбиваем снова. Добавляем морковь, снова взбиваем, масло, снова взбиваем, муку просеиваем через сито и тоже взбиваем. Под конец не забываем добавить разрыхлитель, соль и корицу. Перемешиваем — взбить уже не получится.

Где-то здесь уже можно включить духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов.Затем берем грецкие орехи, выкладываем их на доску и раскатываем скалкой, измельчая, но не превращая в ореховую крошку. Заодно промываем изюм, и вместе с ореховой крошкой добавляем тоже в тесто. Окончательно перемешиваем, получая густое тесто.

Раскладываем тесто в разные формы - можно в индивидуальные формочки для маленьких кексов, можно и в большие формы - так я делаю, порой, новогодних снеговиков и елки из кексов. В зависимости от формы меняется время приготовления - лучше просто протыкать зубочисткой/спичкой и смотреть, остается на ней тесто или нет. Большой кекс печется порядка 50 минут, для маленьких порой достаточно минут 25-ти.

Достаем, можно украсить сахарной пудрой, корицей или шоколадной крошкой, а можно все это смешивать.

Приятного аппетита!