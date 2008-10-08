Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Простая и крутая запеканка Представляю вам простую и быструю в приготовлении запеканку.
Простая и крутая запеканка Представляю вам простую и быструю в приготовлении запеканку.
Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.
Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.
Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.
Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.
Печенье моей мамы Моя мама печет чудесные торты и делает вкуснейшее безе. Но это я всегда любила, а вот у печенья есть своя история. Мне кажется, что мама любила его за простоту, а мы с братом всегда выпендривались и ни за что его есть не хотели. Но теперь мы выросли, а я открыла для себя какое же это печенье чудесное. А главное легко и быстро ))
Печенье моей мамы Моя мама печет чудесные торты и делает вкуснейшее безе. Но это я всегда любила, а вот у печенья есть своя история. Мне кажется, что мама любила его за простоту, а мы с братом всегда выпендривались и ни за что его есть не хотели. Но теперь мы выросли, а я открыла для себя какое же это печенье чудесное. А главное легко и быстро ))
Белая рыба в вине С детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.