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Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в МосквеНалог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
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Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Город

Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.

Город

Москва приняла бюджет с 200-миллиардным дефицитом

Мэрия приняла бюджет на 2013 год: доходы составят 1,495 трлн рублей, а расходы — 1,695 трлн рублей.

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Город

Москва приняла бюджет с 200-миллиардным дефицитом Мэрия приняла бюджет на 2013 год: доходы составят 1,495 трлн рублей, а расходы — 1,695 трлн рублей.