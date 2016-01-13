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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что будут строить вместо хрущевок
Что будут строить вместо хрущевок Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Что будут строить вместо хрущевок

Что будут строить вместо хрущевок
Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля»

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля» The Village публикует съёмку квартала с современной архитектурой, который сформировался между Остоженкой и Пречистенской набережной, и говорит с архитекторами, которые изменили этот район

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля»

20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля»
The Village публикует съёмку квартала с современной архитектурой, который сформировался между Остоженкой и Пречистенской набережной, и говорит с архитекторами, которые изменили этот район