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Архитектура
Что будут строить вместо хрущевок
Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Архитектура
Что будут строить вместо хрущевок
Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Постройка века
20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля»
The Village публикует съёмку квартала с современной архитектурой, который сформировался между Остоженкой и Пречистенской набережной, и говорит с архитекторами, которые изменили этот район
Постройка века
20 лет Остоженке: Нужна ли Москве «Золотая миля»
The Village публикует съёмку квартала с современной архитектурой, который сформировался между Остоженкой и Пречистенской набережной, и говорит с архитекторами, которые изменили этот район