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В «Москва-Сити» запустят театральные сеансы для одного зрителя

Удовольствие не из дешевых

В «Москва-Сити» запустят театральные сеансы для одного зрителя
Удовольствие не из дешевых