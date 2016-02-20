Большинство приложений каршеринга оказались уязвимы для хакеров
Solar Security составила рейтинг безопасности сервисов
Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы Сравниванием цены в московских каршерингах и рассказываем, как это работает
Как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы Сравниванием цены в московских каршерингах и рассказываем, как это работает
Сколько москвичей попали в черный список служб каршеринга
Они больше не смогут взять автомобиль напрокат
Летом в машинах городского каршеринга появятся видеокамеры
О нововведении сообщили в «Делимобиле» и Car5
В системе каршеринга появятся машины для инвалидов
Машины в аренду с ручным управлением будут размещать у больниц и поликлиник