По рекам и каналам: 5 ресторанов на корабликах в Петербурге Спасаемся от жары на воде
По рекам и каналам: 5 ресторанов на корабликах в Петербурге Спасаемся от жары на воде
Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых Ужин из трех перемен от шеф-повара петербургского гастрокафе Charlie Юрия Манчука
Что приготовить из грибов: От орзо до десерта с добавлением сушеных белых Ужин из трех перемен от шеф-повара петербургского гастрокафе Charlie Юрия Манчука
Неспешный завтрак: Как приготовить гранолу? Какие ингредиенты взять, с чем есть и зачем перемешивать