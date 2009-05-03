Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В тринадцатом выпуске — луизианский сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки».
Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.
Сытная похлёбка Похлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.
Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатом Вам понадобится 300 г филе индейки, 3-4 стебля сельдерея, пучок свежего щавеля (100 г), шпинат (свежий или замороженный порционный - 400 г), 1 луковица, чечевица пардина (1-1,5 стакана), базилик, тимьян, соевый соус, оливковое масло.