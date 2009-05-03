Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В тринадцатом выпуске — луизианский сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки».