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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Суп из тыквы и красной чечевицы Яркий и согревающий суп для ноябрьского обеда.

Суп из тыквы и красной чечевицы

Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В тринадцатом выпуске — луизианский сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки».

Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки»

Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Чечевица с шампиньонами

Сытная похлёбка Похлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.

Сытная похлёбка

Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатом Вам понадобится 300 г филе индейки, 3-4 стебля сельдерея, пучок свежего щавеля (100 г), шпинат (свежий или замороженный порционный - 400 г), 1 луковица, чечевица пардина (1-1,5 стакана), базилик, тимьян, соевый соус, оливковое масло.

Филе индейки с щавелем, сельдереем и шпинатом

Библейская чечевичная похлебка ___

Библейская чечевичная похлебка