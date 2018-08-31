На фестивале «Блога Сырника и Павлов» выступят «Хадн дадн», Cheese People и Gin&Milk
Пятый фестиваль блога пройдет 28 мая в клубе «Плутон»
На фестивале «Блога Сырника и Павлов» выступят «Хадн дадн», Cheese People и Gin&Milk Пятый фестиваль блога пройдет 28 мая в клубе «Плутон»
Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People
Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта
Масленицу на ВДНХ отпразднуют блинной ярмаркой и выступлением Cheese People Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 10 марта
«Хлещет святая плеть»: Новый клип группы Cheese People
Самарская диско-панк-группа представит осенью новый альбом