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В Петербурге презентовали эмблему города к Евро-2020

Презентация прошла в Манеже Первого кадетского корпуса

В Петербурге презентовали эмблему города к Евро-2020
Презентация прошла в Манеже Первого кадетского корпуса

После концерта Sigur Rós на «Стереолете» планируют показать матч Франция — Исландия

«Лишь в том случае, если Исландия будет выигрывать»

После концерта Sigur Rós на «Стереолете» планируют показать матч Франция — Исландия
«Лишь в том случае, если Исландия будет выигрывать»

В России собираются заблокировать транслирующие «Матч ТВ» сайты

Мосгорсуд уже удовлетворил заявление об их предварительной блокировке

В России собираются заблокировать транслирующие «Матч ТВ» сайты
Мосгорсуд уже удовлетворил заявление об их предварительной блокировке

Разогнать сборную России по футболу

В Госдуме заявили о необходимости «начать всё с чистого листа» в отечественном футболе

Разогнать сборную России по футболу
В Госдуме заявили о необходимости «начать всё с чистого листа» в отечественном футболе

За кого болеют россияне на Евро-2016

Победы России ждут 85 % опрошенных, остальные предпочитают болеть за другие страны

За кого болеют россияне на Евро-2016
Победы России ждут 85 % опрошенных, остальные предпочитают болеть за другие страны

Франция депортирует ещё 20 российских болельщиков (обновлено)

Ещё 20 россиян уже отпустили из-под стражи, а трое ожидают решения суда

Франция депортирует ещё 20 российских болельщиков (обновлено)
Ещё 20 россиян уже отпустили из-под стражи, а трое ожидают решения суда

Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы

Матч Россия — Словакия начнётся в 16:00 по московскому времени

Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы
Матч Россия — Словакия начнётся в 16:00 по московскому времени

Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года

Санкт-Петербург стал одним из городов, в котором в 2020 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу

Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года
Санкт-Петербург стал одним из городов, в котором в 2020 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу

Петербург выдвинули на проведение финала Евро-2020

Российский футбольный союз предложил УЕФА провести в Петербурге финальные матчи чемпионата Евро по футболу в 2020-м.

Петербург выдвинули на проведение финала Евро-2020
Российский футбольный союз предложил УЕФА провести в Петербурге финальные матчи чемпионата Евро по футболу в 2020-м.