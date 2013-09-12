В Петербурге презентовали эмблему города к Евро-2020
Презентация прошла в Манеже Первого кадетского корпуса
В Петербурге презентовали эмблему города к Евро-2020 Презентация прошла в Манеже Первого кадетского корпуса
После концерта Sigur Rós на «Стереолете» планируют показать матч Франция — Исландия
«Лишь в том случае, если Исландия будет выигрывать»
После концерта Sigur Rós на «Стереолете» планируют показать матч Франция — Исландия «Лишь в том случае, если Исландия будет выигрывать»
В России собираются заблокировать транслирующие «Матч ТВ» сайты
Мосгорсуд уже удовлетворил заявление об их предварительной блокировке
В России собираются заблокировать транслирующие «Матч ТВ» сайты Мосгорсуд уже удовлетворил заявление об их предварительной блокировке
Разогнать сборную России по футболу
В Госдуме заявили о необходимости «начать всё с чистого листа» в отечественном футболе
Разогнать сборную России по футболу В Госдуме заявили о необходимости «начать всё с чистого листа» в отечественном футболе
За кого болеют россияне на Евро-2016
Победы России ждут 85 % опрошенных, остальные предпочитают болеть за другие страны
За кого болеют россияне на Евро-2016 Победы России ждут 85 % опрошенных, остальные предпочитают болеть за другие страны
Франция депортирует ещё 20 российских болельщиков (обновлено)
Ещё 20 россиян уже отпустили из-под стражи, а трое ожидают решения суда
Франция депортирует ещё 20 российских болельщиков (обновлено) Ещё 20 россиян уже отпустили из-под стражи, а трое ожидают решения суда
Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы
Матч Россия — Словакия начнётся в 16:00 по московскому времени
Рабочий день в Госдуме сократят из-за матча России на чемпионате Европы Матч Россия — Словакия начнётся в 16:00 по московскому времени
Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года
Санкт-Петербург стал одним из городов, в котором в 2020 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу
Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года Санкт-Петербург стал одним из городов, в котором в 2020 году пройдут матчи чемпионата Европы по футболу
Петербург выдвинули на проведение финала Евро-2020
Российский футбольный союз предложил УЕФА провести в Петербурге финальные матчи чемпионата Евро по футболу в 2020-м.