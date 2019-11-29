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Сколько бизнесменов считают, что в России невозможно честно вести дела

Их меньше половины

Сколько бизнесменов считают, что в России невозможно честно вести дела
Их меньше половины