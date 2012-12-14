Шеф дома
Шеф дома: Яблочный крамбл и песто из черемши Екатерины ДроздовойПростые рецепты создательницы «Простых вещей».
Шеф дома
Шеф дома: Яблочный крамбл и песто из черемши Екатерины Дроздовой Простые рецепты создательницы «Простых вещей».
Шеф дома
Шеф дома: Грузин и итальянец готовят по рецептам бабушекЛазанья и чихиртма от повара Марко Черветти и художника Георгия Тотибадзе.
Шеф дома
Шеф дома: Грузин и итальянец готовят по рецептам бабушек Лазанья и чихиртма от повара Марко Черветти и художника Георгия Тотибадзе.
Шеф дома
Шеф дома: Ростбиф-салат и тыквенная каша Мириам СехонПевица и актриса показала, каким вкусным может быть раздельное питание.
Шеф дома
Шеф дома: Ростбиф-салат и тыквенная каша Мириам Сехон Певица и актриса показала, каким вкусным может быть раздельное питание.
Шеф дома
Шеф дома: Судак в вине и сырные гренки семьи АкимовыхОснователь LavkaLavka Борис Акимов и его жена Ольга приготовили обед с историей.
Шеф дома
Шеф дома: Судак в вине и сырные гренки семьи Акимовых Основатель LavkaLavka Борис Акимов и его жена Ольга приготовили обед с историей.
Шеф дома
Шеф дома: Постная полента и котлетки по-вьетнамски Александра ГавриловаЛитературный деятель и ресторатор рассказал о двух необычных блюдах и показал, как приготовить их дома.
Шеф дома
Шеф дома: Постная полента и котлетки по-вьетнамски Александра Гаврилова Литературный деятель и ресторатор рассказал о двух необычных блюдах и показал, как приготовить их дома.
Шеф дома
Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия ИозефавичусаПутешественник и журналист приглашает в кулинарный вояж по азиатским кухням.
Шеф дома
Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия Иозефавичуса Путешественник и журналист приглашает в кулинарный вояж по азиатским кухням.
Шеф дома
Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса КрупениШеф-повар и директор школы Ragout приготовил два своих любимых блюда, которые легко повторить дома.
Шеф дома
Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени Шеф-повар и директор школы Ragout приготовил два своих любимых блюда, которые легко повторить дома.
Шеф дома
Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки»Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.
Шеф дома
Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки» Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.
Шеф дома
Шеф дома: Новая русская кухня Андрея РывкинаШеф-повар и любитель кулинарных экспериментов Андрей Рывкин рассказывает, как приготовить ягненка с соусом из кваса и щуку под соусом из воблы.
Шеф дома
Шеф дома: Новая русская кухня Андрея Рывкина Шеф-повар и любитель кулинарных экспериментов Андрей Рывкин рассказывает, как приготовить ягненка с соусом из кваса и щуку под соусом из воблы.
Шеф дома
Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии ТарнавскойШеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана
Шеф дома
Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской Шеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана
Шеф дома
Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора ТардатьянаСоздатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.
Шеф дома
Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора Тардатьяна Создатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.
Шеф дома
Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова Повар и историк русской кухни Макcим Сырников рассказывает о пряниках и сбитне и показывает, как их приготовить.
Шеф дома