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12 блюд за 30 минут
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут

12 блюд за 30 минут
Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро
Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.