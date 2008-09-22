Стоит изобретать велосипед: от эскиза до второго места Снова здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об еще одном проекте киевской веломастерской Pride Kustoms
История одного чоппера в картинках В этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.