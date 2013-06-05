Российская ChronoPay пригрозила SWIFT ответным иском
Компании разошлись во мнениях по поводу названия нового интернет-сервиса
Российская ChronoPay пригрозила SWIFT ответным иском Компании разошлись во мнениях по поводу названия нового интернет-сервиса
SWIFT угрожает российской платёжной системе штрафом в 5 миллионов рублей
Международную организацию не устроил новый продукт компании ChronoPay
SWIFT угрожает российской платёжной системе штрафом в 5 миллионов рублей Международную организацию не устроил новый продукт компании ChronoPay
Владельца Сhronopay Павла Врублевского освободили из тюрьмы
Организовавший DDoS-атаку на конкурента предприниматель провёл в тюрьме меньше года.
Владельца Сhronopay Павла Врублевского освободили из тюрьмы Организовавший DDoS-атаку на конкурента предприниматель провёл в тюрьме меньше года.
Павла Врублёвского приговорили к 2,5 годам лишения свободы за хакерскую атаку на конкурента
Попытка устранить компанию Assist привела к тому, что в июле 2010 года система продажи авиабилетов «Аэрофлота» вышла из строя, что привело к ущербу в 146 млн рублей
Павла Врублёвского приговорили к 2,5 годам лишения свободы за хакерскую атаку на конкурента Попытка устранить компанию Assist привела к тому, что в июле 2010 года система продажи авиабилетов «Аэрофлота» вышла из строя, что привело к ущербу в 146 млн рублей
Суд арестовал основателя Chronopay Павла Врублёвского по делу о DDoS-атаке
Прокурор уверяет, что бизнесмен оказывает давление на свидетелей