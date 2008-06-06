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Фильмы недели
«Конченая», «Дэдпул 2» и «Чудеса»
Разбор новинок кино с Алисой Таёжной
Фильмы недели
«Конченая», «Дэдпул 2» и «Чудеса»
Разбор новинок кино с Алисой Таёжной
Путешествия читателей The Village
Чудо природы
1) Вечный шторм из Венесуэлы
Чудо природы
Путешествия читателей The Village
Камни-гонщики
В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.
Камни-гонщики