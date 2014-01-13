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Перестройка: Что делать с чёрными лестницами
Перестройка: Что делать с чёрными лестницами Читать книги, обедать с соседями, смотреть кино — молодой архитектор Алия Ишмухаметова придумала, как переоборудовать неиспользуемую чёрную лестницу в место, интересное всем жильцам.
Перестройка: Что делать с чёрными лестницами

Перестройка: Что делать с чёрными лестницами
Читать книги, обедать с соседями, смотреть кино — молодой архитектор Алия Ишмухаметова придумала, как переоборудовать неиспользуемую чёрную лестницу в место, интересное всем жильцам.