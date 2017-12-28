Новости
На выставке «Станция Россия» представят два варианта застройки площади трех вокзалов
Посетить экспозицию в здании Казанского вокзала можно до 19 марта 2019 года
Новости
На выставке «Станция Россия» представят два варианта застройки площади трех вокзалов Посетить экспозицию в здании Казанского вокзала можно до 19 марта 2019 года
Итоги года 2017
Лучшая архитектура 2017 годаThe Village попросил российских архитекторов рассказать о примечательных зданиях, построенных в этом году
Итоги года 2017