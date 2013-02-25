Атомные посты: Как выделиться на фоне однообразных блогов Продолжаем сериал, препарирующий кейсы в SMM-маркетинге; автор — Залина Маршенкулова. Четвёртый пост — о том, как не превратиться в посредственный идиотски-оптимистичный блог.