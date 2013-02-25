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Производитель Durex отчитался о резком росте продаж в России
В компании предполагают, что перенос сроков повышения цен поможет ей закрепиться на местном рынке
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Производитель Durex отчитался о резком росте продаж в России В компании предполагают, что перенос сроков повышения цен поможет ей закрепиться на местном рынке
Эксперимент
Атомные посты: Как выделиться на фоне однообразных блоговПродолжаем сериал, препарирующий кейсы в SMM-маркетинге; автор — Залина Маршенкулова. Четвёртый пост — о том, как не превратиться в посредственный идиотски-оптимистичный блог.
Эксперимент