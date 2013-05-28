Представителей CNN International вызвали в Роскомнадзор
Телеканал заподозрили в нарушении российского закона о СМИ
Представителей CNN International вызвали в Роскомнадзор Телеканал заподозрили в нарушении российского закона о СМИ
«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России
Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев
«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев
Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов
Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране
Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране
Американский телеканал CNN возобновил вещание в России
Канал осуществляет вещание в сети «Триколор ТВ»
Американский телеканал CNN возобновил вещание в России Канал осуществляет вещание в сети «Триколор ТВ»
CNN получил лицензию на вещание в России
Роскомнадзор разрешил компании работать на территории страны следующие десять лет
CNN получил лицензию на вещание в России Роскомнадзор разрешил компании работать на территории страны следующие десять лет
Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России
Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России
Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России
CNN может получить новое свидетельство о регистрации до конца февраля
Подписание документа позволит телеканалу получить лицензию на возобновление вещания в России
CNN может получить новое свидетельство о регистрации до конца февраля Подписание документа позволит телеканалу получить лицензию на возобновление вещания в России
Телеканал CNN подал заявку на возобновление вещания в России
В Роскомнадзор поступили документы на получение телеканалом универсальной лицензии на вещание на территории страны
Телеканал CNN подал заявку на возобновление вещания в России В Роскомнадзор поступили документы на получение телеканалом универсальной лицензии на вещание на территории страны
CNN прекращает вещание в России
Руководство телеканала приняло такое решение из-за изменений в российском законодательстве о СМИ