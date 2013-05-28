вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Представителей CNN International вызвали в Роскомнадзор

Телеканал заподозрили в нарушении российского закона о СМИ

0
Новости

Представителей CNN International вызвали в Роскомнадзор Телеканал заподозрили в нарушении российского закона о СМИ

Новости

«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России

Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев

0
Новости

«Единая Россия» пожаловалась на вмешательство американских СМИ во внутреннюю политику России Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев

Ситуация

Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов

Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране

0
Ситуация

Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране

Ситуация

Американский телеканал CNN возобновил вещание в России

Канал осуществляет вещание в сети «Триколор ТВ»

0
Ситуация

Американский телеканал CNN возобновил вещание в России Канал осуществляет вещание в сети «Триколор ТВ»

Новости

CNN получил лицензию на вещание в России

Роскомнадзор разрешил компании работать на территории страны следующие десять лет

0
Новости

CNN получил лицензию на вещание в России Роскомнадзор разрешил компании работать на территории страны следующие десять лет

Ситуация

Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России

Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России

0
Ситуация

Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России Роскомнадзор разрешил CNN возобновить вещание в России

Новости

CNN может получить новое свидетельство о регистрации до конца февраля

Подписание документа позволит телеканалу получить лицензию на возобновление вещания в России

0
Новости

CNN может получить новое свидетельство о регистрации до конца февраля Подписание документа позволит телеканалу получить лицензию на возобновление вещания в России

Новости

Телеканал CNN подал заявку на возобновление вещания в России

В Роскомнадзор поступили документы на получение телеканалом универсальной лицензии на вещание на территории страны

3
Новости

Телеканал CNN подал заявку на возобновление вещания в России В Роскомнадзор поступили документы на получение телеканалом универсальной лицензии на вещание на территории страны

Новости

CNN прекращает вещание в России

Руководство телеканала приняло такое решение из-за изменений в российском законодательстве о СМИ

1
Новости

CNN прекращает вещание в России Руководство телеканала приняло такое решение из-за изменений в российском законодательстве о СМИ

Новости

BuzzFeed и CNN создадут совместный YouTube-канал

В неделю будет выпускаться по три видеоролика, посвящённых различным актуальным новостям

0
Новости

BuzzFeed и CNN создадут совместный YouTube-канал В неделю будет выпускаться по три видеоролика, посвящённых различным актуальным новостям