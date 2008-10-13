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Внешний вид (Москва): Николай Риш, арт-директор Chop-Chop
Внешний вид (Москва): Николай Риш, арт-директор Chop-Chop Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Николай Риш, арт-директор Chop-Chop

Внешний вид (Москва): Николай Риш, арт-директор Chop-Chop
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Боско Пи Неинтересный магазин с интересным дизайном.

Боско Пи