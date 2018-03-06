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Кто строит в Москве коливинги с комнатами за 50 тысяч рублей
Новое
Кто строит в Москве коливинги с комнатами за 50 тысяч рублейОснователь проекта Colivium рассказал о том, чем такое жилье отличается от коммуналки и почему стоит так дорого
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Кто строит в Москве коливинги с комнатами за 50 тысяч рублей
Новое

Кто строит в Москве коливинги с комнатами за 50 тысяч рублей Основатель проекта Colivium рассказал о том, чем такое жилье отличается от коммуналки и почему стоит так дорого