Постскриптум: Концерт Noize MC в парке Горького чуть не сорвался Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня в выпуске — о недоразумении, которое вышло у Noize MC с парком Горького.