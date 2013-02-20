Новости
Пользователи Instagram чаще лайкают фотографии в синих оттенках, на которых отчётливо виден фон
Соответствующее исследование провела аналитическая платформа Curalate, решившая помочь рекламодателям с подбором визуального контента для продвижения в Instagram
Новости
Пользователи Instagram чаще лайкают фотографии в синих оттенках, на которых отчётливо виден фон Соответствующее исследование провела аналитическая платформа Curalate, решившая помочь рекламодателям с подбором визуального контента для продвижения в Instagram
Новости
Запущен сервис Сuralate для анализа Instagram и Pinterest
Сервис поможет выявить самые популярные продукты в Pinterest и Instagram
Новости