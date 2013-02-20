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Новости

Пользователи Instagram чаще лайкают фотографии в синих оттенках, на которых отчётливо виден фон

Соответствующее исследование провела аналитическая платформа Curalate, решившая помочь рекламодателям с подбором визуального контента для продвижения в Instagram

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Новости

Пользователи Instagram чаще лайкают фотографии в синих оттенках, на которых отчётливо виден фон Соответствующее исследование провела аналитическая платформа Curalate, решившая помочь рекламодателям с подбором визуального контента для продвижения в Instagram

Новости

Запущен сервис Сuralate для анализа Instagram и Pinterest

Сервис поможет выявить самые популярные продукты в Pinterest и Instagram

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Новости

Запущен сервис Сuralate для анализа Instagram и Pinterest Сервис поможет выявить самые популярные продукты в Pinterest и Instagram