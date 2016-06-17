Арест создателя Counter-Strike, смарт-очки Intel и отговорки ленивых работников
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько россиян получили дальневосточные гектары за год
Лидером по количеству заявлений на участки остается Приморский край
На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений
Больше половины участков находятся в Приморье
Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)
Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области
С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар
Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»
Сколько россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара»
Ежедневно граждане оформляют примерно по 100 заявлений на получение бесплатной земли