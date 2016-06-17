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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Арест создателя Counter-Strike, смарт-очки Intel и отговорки ленивых работников

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Арест создателя Counter-Strike, смарт-очки Intel и отговорки ленивых работников

Сколько россиян получили дальневосточные гектары за год

Лидером по количеству заявлений на участки остается Приморский край

Сколько россиян получили дальневосточные гектары за год

На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений

Больше половины участков находятся в Приморье

На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений

Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)

Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области

Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)

С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар

Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»

С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар

Сколько россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

Ежедневно граждане оформляют примерно по 100 заявлений на получение бесплатной земли

Сколько россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара»