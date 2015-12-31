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МЫ В СОЦСЕТЯХ

The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма
The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма Кто и как ее делает, а главное — кому это нужно
The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма

The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма
Кто и как ее делает, а главное — кому это нужно

Московский международный университет научит бороться с зависимостями и читать по лицу

Первая встреча открытого лектория состоится в четверг, 15 марта

Московский международный университет научит бороться с зависимостями и читать по лицу

«Яндекс.Дзен» начал выплачивать гонорары лучшим каналам

В августе на поддержку авторов выделят 3 миллиона рублей

«Яндекс.Дзен» начал выплачивать гонорары лучшим каналам

Кого слушать на Форуме новой модной индустрии BE IN OPEN
Кого слушать на Форуме новой модной индустрии BE IN OPEN Рынок мужской одежды в России, нестандартные модели и способы коммуникации брендов в эпоху соцсетей
Кого слушать на Форуме новой модной индустрии BE IN OPEN

Кого слушать на Форуме новой модной индустрии BE IN OPEN
Рынок мужской одежды в России, нестандартные модели и способы коммуникации брендов в эпоху соцсетей

Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера

Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера
И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос

В интернете запустили флешмоб в поддержку PornHub и YouPorn

Участники флешмоба пересказывают порноролики

В интернете запустили флешмоб в поддержку PornHub и YouPorn

Сайт Esquire перезапустился

На сайте сделали редизайн

Сайт Esquire перезапустился

Даниил Трабун уходит из «Афиши»

Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал

Даниил Трабун уходит из «Афиши»

Сайт Look At Me перестанет обновляться

Заморозка издания произойдёт 1 января

Сайт Look At Me перестанет обновляться