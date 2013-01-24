Менеджмент
Снова в школу: 5 предпринимателей о пользе бизнес-образованияСчитается, что инвестиции в себя и приобретение новых знаний наиболее выгодны. H&F спросил бизнесменов, зачем они пошли учиться, как выбирали программу MBA и помогла ли учёба в жизни.
Менеджмент
Снова в школу: 5 предпринимателей о пользе бизнес-образования Считается, что инвестиции в себя и приобретение новых знаний наиболее выгодны. H&F спросил бизнесменов, зачем они пошли учиться, как выбирали программу MBA и помогла ли учёба в жизни.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как стать хорошим продавцомМолодой предприниматель Дарья Люлькович рассказывает, как научиться продавать свой продукт или бизнес-идею.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как стать хорошим продавцом Молодой предприниматель Дарья Люлькович рассказывает, как научиться продавать свой продукт или бизнес-идею.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как спланировать расходы растущей компанииМолодой предприниматель Дарья Люлькович рассказывает о том, как составить модель финансовых потоков, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как спланировать расходы растущей компании Молодой предприниматель Дарья Люлькович рассказывает о том, как составить модель финансовых потоков, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как сделать успешную презентациюH&F продолжает сериал «Честная девушка с бизнес-образованием делает стартап». В третьем посте Дарья рассказывает о том, что нужно рассказать инвестору, чтобы получить деньги.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Как сделать успешную презентацию H&F продолжает сериал «Честная девушка с бизнес-образованием делает стартап». В третьем посте Дарья рассказывает о том, что нужно рассказать инвестору, чтобы получить деньги.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Что поможет продвинуть скидочный сервис, когда купоны всем надоели H&F продолжает сериал «Честная девушка с бизнес-образованием делает стартап». Во втором посте Дарья рассказывает о том, как ищет способы привлечения пользователей на свой сайт.
Менеджмент
Дарья Люлькович: Что поможет продвинуть скидочный сервис, когда купоны всем надоели H&F продолжает сериал «Честная девушка с бизнес-образованием делает стартап». Во втором посте Дарья рассказывает о том, как ищет способы привлечения пользователей на свой сайт.
Менеджмент
Дарья Люлькович (Qposhka): Как я пережила провал и начала всё сначалаH&F начинает сериал «Честная девушка с бизнес-образованием делает стартап». В первом посте Дарья рассказывает, как прогорела в Китае, набралась опыта, а теперь развивает сервис Qposhka (не купоны).
Менеджмент