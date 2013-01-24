Снова в школу: 5 предпринимателей о пользе бизнес-образования Считается, что инвестиции в себя и приобретение новых знаний наиболее выгодны. H&F спросил бизнесменов, зачем они пошли учиться, как выбирали программу MBA и помогла ли учёба в жизни.