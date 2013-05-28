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Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России
О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты
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Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты
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Самые крупные интернет-магазины России Лидером рейтинга стал Wildberries
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Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год
Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях
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Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях
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Менее ста российских интернет-магазинов получают свыше 1 000 заказов в сутки
При этом около 2 0000 онлайн-ритейлеров добиваются показателя в 10 ежедневных покупок
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Менее ста российских интернет-магазинов получают свыше 1 000 заказов в сутки При этом около 2 0000 онлайн-ритейлеров добиваются показателя в 10 ежедневных покупок
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Мужчины в России занимаются интернет-шопингом чаще женщин
Пик интереса к онлайн-покупкам приходится у мужчин на 30 лет
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