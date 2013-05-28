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Новости

Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России

О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты

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Новости

Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты

Новости

Самые крупные интернет-магазины России

Лидером рейтинга стал Wildberries

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Новости

Самые крупные интернет-магазины России Лидером рейтинга стал Wildberries

Новости

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год

Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

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Новости

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

Новости

Менее ста российских интернет-магазинов получают свыше 1 000 заказов в сутки

При этом около 2 0000 онлайн-ритейлеров добиваются показателя в 10 ежедневных покупок

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Новости

Менее ста российских интернет-магазинов получают свыше 1 000 заказов в сутки При этом около 2 0000 онлайн-ритейлеров добиваются показателя в 10 ежедневных покупок

Новости

Мужчины в России занимаются интернет-шопингом чаще женщин

Пик интереса к онлайн-покупкам приходится у мужчин на 30 лет

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Новости

Мужчины в России занимаются интернет-шопингом чаще женщин Пик интереса к онлайн-покупкам приходится у мужчин на 30 лет