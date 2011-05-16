Главное на неделе: события с 16 по 22 мая Выставка итальянского искусства XX века в МАММ, экспозиция современного искусства Австрии — «Австрия, давай!» в ГМА им. А. В. Щусева и искусство будущего на «Красном Октябре» в рамках Lexus Hybrid Art