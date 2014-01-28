Новое в Москве
Бар «Sorry, дедушка» закрылся
На его месте теперь работает караоке-зона соседнего ресторана «Прожектор»
Новое в Москве
Бар «Sorry, дедушка» закрылся На его месте теперь работает караоке-зона соседнего ресторана «Прожектор»
Еда
Бар «Sorry, дедушка» открылся в тестовом режиме
На Славянской площади в тестовом режиме заработал новый проект бартендера Александра Кана «Sorry, дедушка».
Еда
Бар «Sorry, дедушка» открылся в тестовом режиме На Славянской площади в тестовом режиме заработал новый проект бартендера Александра Кана «Sorry, дедушка».
Облако знаний
Стартап твоего дедушки: 5 историй про бизнес после 60 летH&F составил список мужчин-стартаперов, чья предпринимательская деятельность началась только на пенсии.
Облако знаний