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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Кухня на районе» накормит одиноких пенсионеров горячими обедами

«Кухня на районе» накормит одиноких пенсионеров горячими обедами

Существует ли бездрожжевой хлеб на самом деле?
Существует ли бездрожжевой хлеб на самом деле? Отрывок из книги бренд-шефа Ивана Шишкина «Жареные факты»
Существует ли бездрожжевой хлеб на самом деле?

Существует ли бездрожжевой хлеб на самом деле?
Отрывок из книги бренд-шефа Ивана Шишкина «Жареные факты»

Сколько денег потратят в Москве, чтобы помочь российскому фастфуду
Цифра дня
6 апреля 2022

Сколько денег потратят в Москве, чтобы помочь российскому фастфуду

Можно ли сделать сахар дома?
Можно ли сделать сахар дома? И чем его заменить
Можно ли сделать сахар дома?

Можно ли сделать сахар дома?
И чем его заменить

Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь
Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь
Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

Лучшие рестораны России по версии премии Wheretoeat
Рейтинг
23 февраля 2022

Лучшие рестораны России по версии премии Wheretoeat

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
И любимых глазированных сырков

Бар° на «Флаконе»
Новое место
14 февраля 2022

Бар° на «Флаконе»

Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Промо
Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Промо

Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень

До конца февраля в московских ресторанах состоится фестиваль пельменей
2 февраля 2022

До конца февраля в московских ресторанах состоится фестиваль пельменей

Пицца Food Rec. появилась в «Яндекс.Лавке»
29 января 2022

Пицца Food Rec. появилась в «Яндекс.Лавке»

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня

На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN
11 января 2022

На Китай-городе открылось японское бистро J’PAN

Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года
28 декабря 2021

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года

Что чаще всего ели москвичи в 2021 году
Рейтинг
27 декабря 2021

Что чаще всего ели москвичи в 2021 году

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы
19 декабря 2021

Novikov School проведет праздничные кулинарные мастер-классы

Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Промо
Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Промо

Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды
23 октября 2021

ММОМА и «Азбука вкуса» проведут онлайн-лекцию о связи искусства и еды

Ресторан Uhvat накормит гостей блюдами с международного конкурса поваров
19 октября 2021

Ресторан Uhvat накормит гостей блюдами с международного конкурса поваров

Красный гид в Москве: Кому достались звезды Michelin
Красный гид в Москве: Кому достались звезды Michelin Как прошла церемония и у кого теперь есть особые отметки
Красный гид в Москве: Кому достались звезды Michelin

Красный гид в Москве: Кому достались звезды Michelin
Как прошла церемония и у кого теперь есть особые отметки

Зачем делать общественные пространства вместо парковок
Зачем делать общественные пространства вместо парковок Как в Москве появились первые парклеты — летние веранды для всех
Зачем делать общественные пространства вместо парковок

Зачем делать общественные пространства вместо парковок
Как в Москве появились первые парклеты — летние веранды для всех

Какие продукты покупать в августе
Промо
Какие продукты покупать в августе Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку
Какие продукты покупать в августе
Промо

Какие продукты покупать в августе
Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни

В выходные в Музее Москвы пройдет первый за полтора года «Маркет местной еды» в офлайн-формате
12 марта 2021

В выходные в Музее Москвы пройдет первый за полтора года «Маркет местной еды» в офлайн-формате

11 февраля 2021

Подписчики «Яндекс.Плюса» смогут расплачиваться кешбэком за еду из ресторанов и продукты

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

Гид Michelin появится в России. Каким он будет и кому нужен «Красный справочник»
Гид Michelin появится в России. Каким он будет и кому нужен «Красный справочник»
Гид Michelin появится в России. Каким он будет и кому нужен «Красный справочник»

Гид Michelin появится в России. Каким он будет и кому нужен «Красный справочник»

Novikov School открыла прием заказов на новогоднее меню
3 декабря 2020

Novikov School открыла прием заказов на новогоднее меню

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)

23 ноября 2020

«Яндекс.Лавка» появилась в Израиле

В «Сапсанах» появятся блюда от лучших шефов Москвы и Петербурга
30 октября 2020

В «Сапсанах» появятся блюда от лучших шефов Москвы и Петербурга

8 октября 2020

Компании увеличат упаковки продуктов из-за пандемии

20 августа 2020

«СберМаркет» запустил экспресс-доставку

20 августа 2020

«Макдоналдс» запустил программу лояльности. Покупатели получат 3 % от каждого заказа бонусами

Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас
Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас
Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас

Летние супы, салаты и блюда для пикника: Что приготовить прямо сейчас

«Яндекс.Еда» и «Брикет Маркет» выпустили наборы для пикников
14 августа 2020

«Яндекс.Еда» и «Брикет Маркет» выпустили наборы для пикников

13 августа 2020

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут сами забрать заказ из ресторана

Eat Market открыл свой самый большой фуд-холл на проспекте Вернадского
10 августа 2020

Eat Market открыл свой самый большой фуд-холл на проспекте Вернадского

«Яндекс.Лавка» начала продавать товары под собственной маркой
7 августа 2020

«Яндекс.Лавка» начала продавать товары под собственной маркой

6 августа 2020

«Теремок» отказался от блюд c искусственным мясом. Из‑за кризиса они подорожали

3 августа 2020

Дыни или арбузы: Что чаще покупают россияне

На Петровке открылся японский ресторан Subzero
3 августа 2020

На Петровке открылся японский ресторан Subzero

Продукцию «Кофемании» теперь можно купить в «Азбуке вкуса»

В супермаркете появились три продукта от сети ресторанов

Продукцию «Кофемании» теперь можно купить в «Азбуке вкуса»

Владельцы Eat Market вынуждены закрыть четыре фудхолла

Три из них не пережили карантин

Владельцы Eat Market вынуждены закрыть четыре фудхолла

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки

В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)

Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля

В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

От яиц до воды

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»

Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»

В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет

Популярный петербургский проект заработает в столице в июле

В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет

Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов

Для тех, у кого нет «Азбуки вкуса» под боком

Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях

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