За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей
Прогнозы до конца года печальные
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей Прогнозы до конца года печальные
Московская мэрия утвердила проект дефицитного городского бюджета
Доходы бюджета столицы впервые превысят 2,5 триллиона рублей
Московская мэрия утвердила проект дефицитного городского бюджета Доходы бюджета столицы впервые превысят 2,5 триллиона рублей
За октябрь Резервный фонд потерял 440 миллиардов рублей
Таким образом, резервы фонда за месяц уменьшились на 9,4 %
За октябрь Резервный фонд потерял 440 миллиардов рублей
Таким образом, резервы фонда за месяц уменьшились на 9,4 %
Москва сэкономит на дорогах
Москва будет тратить больше денег на развитие общественного транспорта и меньше на дорожное строительство.