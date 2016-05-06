За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей
Прогнозы до конца года печальные
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей Прогнозы до конца года печальные
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах
Ситуация усугубляется с каждым годом
Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах Ситуация усугубляется с каждым годом
В России трижды не закупили основное лекарство от ВИЧ. Ситуацию называют критической
Альтернатив ламивудину практически нет
В России трижды не закупили основное лекарство от ВИЧ. Ситуацию называют критической Альтернатив ламивудину практически нет
Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов
Проблемы могли возникнуть из-за несанкционированного канала поставки из Беларуси
Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов Проблемы могли возникнуть из-за несанкционированного канала поставки из Беларуси
Дефицит спасательной техники в России оценили в 90 %
Больше всего МЧС не хватает средств радиационной, химической и биологической защиты
Дефицит спасательной техники в России оценили в 90 % Больше всего МЧС не хватает средств радиационной, химической и биологической защиты
В России может возникнуть дефицит медицинских изделий
Из-за необходимости в их перерегистрации также могут вырасти цены
В России может возникнуть дефицит медицинских изделий Из-за необходимости в их перерегистрации также могут вырасти цены
Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой
Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности
Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Поставщики, которые не перешли на электронный документооборот, рискуют в июле сорвать поставки
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов Поставщики, которые не перешли на электронный документооборот, рискуют в июле сорвать поставки
Игра о продовольственном дефиците в Ленинграде Мультимедийный проект запустил музей Кирова
Из-за нехватки вагонов для зерна в Петербурге может возникнуть дефицит хлеба
Губернатор города уведомил об этом вице-премьера Аркадия Дворковича
Из-за нехватки вагонов для зерна в Петербурге может возникнуть дефицит хлеба Губернатор города уведомил об этом вице-премьера Аркадия Дворковича
Власти Петербурга определили дефицит городского бюджета в 2018 году
Более половины расходов бюджета пойдет на развитие образования, транспортной инфраструктуры и здравоохранения
Власти Петербурга определили дефицит городского бюджета в 2018 году Более половины расходов бюджета пойдет на развитие образования, транспортной инфраструктуры и здравоохранения
Магазины в России могут приостановить работу из-за перехода на онлайн-кассы
Ретейлеры столкнулись с дефицитом фискальных накопителей
Магазины в России могут приостановить работу из-за перехода на онлайн-кассы Ретейлеры столкнулись с дефицитом фискальных накопителей
Минфин спрогнозировал курс рубля на три года
Проект федерального бюджета России на 2017–2019 годы предусматривает дефицит в 3,3 процента ВВП
Минфин спрогнозировал курс рубля на три года Проект федерального бюджета России на 2017–2019 годы предусматривает дефицит в 3,3 процента ВВП
Дефицитный бюджет сохранится в России до 2020 года
По мнению части экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, Россия не выйдет из кризиса до 2025 года