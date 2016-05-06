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Новости

За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей

Прогнозы до конца года печальные

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Новости

За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей Прогнозы до конца года печальные

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
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«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
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«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
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«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

Новости

Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах

Ситуация усугубляется с каждым годом

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Новости

Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах Ситуация усугубляется с каждым годом

Новости

В России трижды не закупили основное лекарство от ВИЧ. Ситуацию называют критической

Альтернатив ламивудину практически нет

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Новости

В России трижды не закупили основное лекарство от ВИЧ. Ситуацию называют критической Альтернатив ламивудину практически нет

Новости

Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов

Проблемы могли возникнуть из-за несанкционированного канала поставки из Беларуси

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Новости

Рестораторы и ретейлеры столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных салатов Проблемы могли возникнуть из-за несанкционированного канала поставки из Беларуси

Новости

Дефицит спасательной техники в России оценили в 90 %

Больше всего МЧС не хватает средств радиационной, химической и биологической защиты

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Новости

Дефицит спасательной техники в России оценили в 90 % Больше всего МЧС не хватает средств радиационной, химической и биологической защиты

Новости

В России может возникнуть дефицит медицинских изделий

Из-за необходимости в их перерегистрации также могут вырасти цены

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Новости

В России может возникнуть дефицит медицинских изделий Из-за необходимости в их перерегистрации также могут вырасти цены

Новости

Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой

Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности

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Новости

Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности

Новости

Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов

Поставщики, которые не перешли на электронный документооборот, рискуют в июле сорвать поставки

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Новости

Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов Поставщики, которые не перешли на электронный документооборот, рискуют в июле сорвать поставки

Новости

Игра о продовольственном дефиците в Ленинграде

Мультимедийный проект запустил музей Кирова

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Новости

Игра о продовольственном дефиците в Ленинграде Мультимедийный проект запустил музей Кирова

Новости

Из-за нехватки вагонов для зерна в Петербурге может возникнуть дефицит хлеба

Губернатор города уведомил об этом вице-премьера Аркадия Дворковича

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Новости

Из-за нехватки вагонов для зерна в Петербурге может возникнуть дефицит хлеба Губернатор города уведомил об этом вице-премьера Аркадия Дворковича

Новости

Власти Петербурга определили дефицит городского бюджета в 2018 году

Более половины расходов бюджета пойдет на развитие образования, транспортной инфраструктуры и здравоохранения

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Новости

Власти Петербурга определили дефицит городского бюджета в 2018 году Более половины расходов бюджета пойдет на развитие образования, транспортной инфраструктуры и здравоохранения

Новости

Магазины в России могут приостановить работу из-за перехода на онлайн-кассы

Ретейлеры столкнулись с дефицитом фискальных накопителей

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Новости

Магазины в России могут приостановить работу из-за перехода на онлайн-кассы Ретейлеры столкнулись с дефицитом фискальных накопителей

Ситуация

Минфин спрогнозировал курс рубля на три года

Проект федерального бюджета России на 2017–2019 годы предусматривает дефицит в 3,3 процента ВВП

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Ситуация

Минфин спрогнозировал курс рубля на три года Проект федерального бюджета России на 2017–2019 годы предусматривает дефицит в 3,3 процента ВВП

Ситуация

Дефицитный бюджет сохранится в России до 2020 года

По мнению части экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, Россия не выйдет из кризиса до 2025 года

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Ситуация

Дефицитный бюджет сохранится в России до 2020 года По мнению части экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, Россия не выйдет из кризиса до 2025 года