Новости
ФБК — о пентхаусе-взятке жены Леонида Слуцкого
Алексей Навальный выпустил уже второе расследование против депутата
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ФБК — о пентхаусе-взятке жены Леонида Слуцкого Алексей Навальный выпустил уже второе расследование против депутата
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Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах
Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования
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Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования
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Самые богатые ректоры России
Общий доход 50 ректоров в 2016 году составил 1,2 миллиарда рублей
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Самые богатые ректоры России Общий доход 50 ректоров в 2016 году составил 1,2 миллиарда рублей
Город
Не раскрывать доходы чиновников для спокойствия в обществе
Отмечается, что такая публикация — радость для прессы
Город
Не раскрывать доходы чиновников для спокойствия в обществе Отмечается, что такая публикация — радость для прессы
Новости
Зарплаты российских министров в 2016 году
Самый богатый министр в 2016 году заработал в 100 раз больше самого «бедного»
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