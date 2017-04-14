вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

ФБК — о пентхаусе-взятке жены Леонида Слуцкого

Алексей Навальный выпустил уже второе расследование против депутата

0
Новости

ФБК — о пентхаусе-взятке жены Леонида Слуцкого Алексей Навальный выпустил уже второе расследование против депутата

Новости

Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах

Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования

0
Новости

Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования

Новости

Самые богатые ректоры России

Общий доход 50 ректоров в 2016 году составил 1,2 миллиарда рублей

3
Новости

Самые богатые ректоры России Общий доход 50 ректоров в 2016 году составил 1,2 миллиарда рублей

Город

Не раскрывать доходы чиновников для спокойствия в обществе

Отмечается, что такая публикация — радость для прессы

2
Город

Не раскрывать доходы чиновников для спокойствия в обществе Отмечается, что такая публикация — радость для прессы

Новости

Зарплаты российских министров в 2016 году

Самый богатый министр в 2016 году заработал в 100 раз больше самого «бедного»

0
Новости

Зарплаты российских министров в 2016 году Самый богатый министр в 2016 году заработал в 100 раз больше самого «бедного»