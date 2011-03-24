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В Месте: Домашнее кафе Delicatessen Сегодня в рубрике «В Месте» на Lookatme.ru/tv — видео о кафе Delicatessen, в котором хозяева сами исполняют роли шеф-повара, бармена, официанта и метрдотеля.

В Месте: Домашнее кафе Delicatessen
Сегодня в рубрике «В Месте» на Lookatme.ru/tv — видео о кафе Delicatessen, в котором хозяева сами исполняют роли шеф-повара, бармена, официанта и метрдотеля.

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню

Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля
Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню

Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле
Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле В апреле в Москве впервые состоится французский кулинарный фестиваль Omnivore Food Festival. The Village подготовил репортаж о том, как проходил фестиваль в Довиле этой весной
Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле

Уроки французского: Репортаж с кулинарного фестиваля OFF в Довиле
В апреле в Москве впервые состоится французский кулинарный фестиваль Omnivore Food Festival. The Village подготовил репортаж о том, как проходил фестиваль в Довиле этой весной