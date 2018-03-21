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Новости

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)

Активист хочет поддержать других политзаключенных

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Новости

Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено) Активист хочет поддержать других политзаключенных

Новости

В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока»

Фестиваль проведут в поддержку осужденных по «делу анархистов»

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Новости

В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока» Фестиваль проведут в поддержку осужденных по «делу анархистов»

«ФСБ считает моего мужа террористом»
Истории

«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

Истории

«ФСБ считает моего мужа террористом» Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой

Новости

В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову

Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании

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Новости

В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании