Новости
Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено)
Активист хочет поддержать других политзаключенных
Новости
Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков начал голодовку. Его госпитализировали (обновлено) Активист хочет поддержать других политзаключенных
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В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока»
Фестиваль проведут в поддержку осужденных по «делу анархистов»
Новости
В Сахаровском центре пройдет концерт «Панк против электрошока» Фестиваль проведут в поддержку осужденных по «делу анархистов»
Истории
«ФСБ считает моего мужа террористом»Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой
Истории
«ФСБ считает моего мужа террористом» Жена петербургского антифашиста Игоря Шишкина — о том, как ее муж пошел гулять с собакой и оказался за решеткой
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В ФСБ признали применение электрошокера к антифашисту Филинкову
Оперативники заявили, что активист пытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании
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