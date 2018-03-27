Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)
Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции
Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено) Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам
На конференцию пригласили Петрова и Боширова
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам На конференцию пригласили Петрова и Боширова
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей
В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов
Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»
Создатели бренда называют новый товар политической сатирой
Сумка с надписью «„Новичок“ внутри» Создатели бренда называют новый товар политической сатирой
Минкультуры — об антироссийских произведениях на Венецианской биеннале
Комиссару российского павильона поручили бдительнее отбирать работы для форума
Минкультуры — об антироссийских произведениях на Венецианской биеннале Комиссару российского павильона поручили бдительнее отбирать работы для форума
МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран
Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран
МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран
МИД России предлагает закрыть генконсульство США в Петербурге
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах
МИД России предлагает закрыть генконсульство США в Петербурге Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах
Ирландия присоединилась к высылке российских дипломатов
Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»