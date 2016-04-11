Суд снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
В госкорпорации называли это событие «победой»
Конституционный суд разрешил России не платить компенсацию по «делу ЮКОСа»
Он посчитал, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции
Защита Ходорковского пожаловалась на Россию в Совет Европы из-за 10 тысяч евро
Страна уже несколько лет не может выплатить компенсацию за нарушение прав экс-главы ЮКОСа во время рассмотрения его уголовного дела
Во Франции сняли арест с активов ВГТРК по делу ЮКОСа
Местный суд решил, что компания не должна отвечать за долги страны
Россию освободили от выплаты 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа
Арбитражный суд в Гааге не имел права рассматривать это дело
Экс-акционеры ЮКОСа попробуют взыскать компенсацию с России в Индии
Они уже подали соответствующее ходатайство в один из местных судов
Россия оспорила аресты миллионов долларов по делу ЮКОСа во Франции
Речь идёт о платежах, предназначавшихся «Роскосмосу» и «Космической связи»