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Домодедово и «Лаборатория Касперского»: Акция «День без турникетов» объявила программу

Также посетить можно макет марсианской станции и карамельную мануфактуру

Домодедово и «Лаборатория Касперского»: Акция «День без турникетов» объявила программу
Также посетить можно макет марсианской станции и карамельную мануфактуру

Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства

Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам

Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства
Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам

«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству

Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»

«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству
Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»

Московские предприятия снова проведут экскурсии в рамках «Дня без турникетов»

Четвертая за год акция пройдет с 4 по 6 октября

Московские предприятия снова проведут экскурсии в рамках «Дня без турникетов»
Четвертая за год акция пройдет с 4 по 6 октября

В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов»

Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании

В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов»
Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании

Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации

Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»

Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации
Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»

В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях

Более 50 производств откроют свои двери на два дня

В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях
Более 50 производств откроют свои двери на два дня

«День без турникетов» в Москве пройдёт 14 сентября

В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут посетить с экскурсией московские заводы.

«День без турникетов» в Москве пройдёт 14 сентября
В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут посетить с экскурсией московские заводы.