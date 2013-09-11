Домодедово и «Лаборатория Касперского»: Акция «День без турникетов» объявила программу
Также посетить можно макет марсианской станции и карамельную мануфактуру
Домодедово и «Лаборатория Касперского»: Акция «День без турникетов» объявила программу Также посетить можно макет марсианской станции и карамельную мануфактуру
Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства
Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам
Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам
«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству
Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»
«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»
Московские предприятия снова проведут экскурсии в рамках «Дня без турникетов»
Четвертая за год акция пройдет с 4 по 6 октября
Московские предприятия снова проведут экскурсии в рамках «Дня без турникетов» Четвертая за год акция пройдет с 4 по 6 октября
В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов»
Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании
В Москве пройдет третья за год акция «День без турникетов» Проект поддержали свыше 50 предприятий и технопарков. Впервые в нем поучаствуют российские IT-компании
Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации
Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»
Московские предприятия проведут бесплатные экскурсии и дегустации Акция проходит в рамках «Дня без турникетов»
В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях
Более 50 производств откроют свои двери на два дня
В «День без турникетов» пройдут экскурсии на предприятиях Более 50 производств откроют свои двери на два дня
«День без турникетов» в Москве пройдёт 14 сентября
В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут посетить с экскурсией московские заводы.